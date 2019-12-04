Підрядник Nord Stream 2 зупинив роботи через нові санкції США
|08:59 21.12.2019
|Россия
Швейцарська компанія Allseas, трубоукладач Північного потоку-2, призупинила будівництво газопроводу.
Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє НВ.
У ньому зазначено, що таке рішення було прийнято напередодні підписання оборонного бюджету США, який включає в себе поправки про санкції щодо операторів Північного потоку-2.
«Allseas буде діяти відповідно до положень законодавства <...> і сподівається отримати необхідні нормативні, технічні, екологічні роз’яснення від влади США», — йдеться в заяві.
Раніше повідомлялося, що Трамп підписав оборонний бюджет США в розмірі $ 738 млрд, який включає санкції проти газопроводу Північний потік-2.
Законопроект передбачає введення санкцій відносно компаній, причетних до будівництва газопроводу Північний потік-2 з Росії в Європу.
Північний потік-2 — газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. На початку жовтня в Газпромі повідомляли, що будівництво завершено на 83%.
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