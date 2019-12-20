У Румунії Національне агентство податкової адміністрації продало з аукціону автомобіль Ніколае Чаушеску за 44 тисячі доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Обладнаний шкіряними сидіннями та електричним відкриванням даху, автомобіль Aro 304 було спеціально створено для румунського диктатора у 1977 році

Автомобіль, який диктатор використовував для поїздок на полювання і офіційних візитів, не зміг залучити жодного покупця на попередньому аукціоні в січні.

Агентство знизило стартову ціну на 25% до 24 тисяч доларів. Його прагнули купити 5 учасників аукціону, доки автомобіль не був проданий одному з них за 44 тисячі доларів. Хто придбав авто, не розкривають.

Протягом чверті століття Чаушеску утримував Румунію в лещатах – аж до кривавого повстання 1989 року, в якому він і його дружина були розстріляні.

Багато чиновників комуністичної епохи залишаються на державних посадах в Румунії, володіючи політичним і діловим впливом навіть зараз.