В Одеській області звільнили керівництво ДСНС після пожежі в коледжі

08:40 21.12.2019   Украина

У керівництві Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області відбулись кадрові зміни.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Главком.

Зокрема, звільнено начальника - генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Федорчака. Також з посади звільнили його заступника - Михайла Вовка.

Накази на їх звільнення були підписані 19 грудня, а інформація про це з'явилася у п'ятницю, 20 грудня.

Звільнення сталися після того, як 4 грудня в Одесі сталася пожежа в коледжі, в результаті трагедії загинули 16 осіб. За даними слідства, в коледжі була відсутня пожежна сигналізація. Суд відправив під цілодобовий домашній арешт директора навчального закладу. Директора підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, у поліції вважають, що причиною виникнення пожежі в одеському коледжі стала несправність електропроводки або побутових електроприладів.

Раніше стало відомо, що у п’ятницю, 13 грудня, група співробітники ДБР та прокуратури здійснюють слідчі дії у приміщеннях ГУ ДСНС в Одеській області в межах кримінального провадження щодо службового недбальства з боку працівників ДСНС при перевірках стану протипожежної безпеки в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Нагадаємо, опублікований список загиблих в результаті пожежі в Одесі.

Внаслідок пожежі постраждали 47 людей, з них загиблих - 16 людей (двоє померли в лікарні, ще 14 тіл знайшли після пожежі).

Як повідомлялось, слідчі назвали три версії трагедії в одеському коледжі. Поліція у рамках розслідування пожежі, окрім версій пошкодження подовжувача і навмисного підпалу, почала розглядати ще і третю - необережне поводження з вогнем.

«У перший день у нас було дві версії. Ми, безумовно, дуже активно по них працювали, але визначили і третю версію — необережне поводження з вогнем. Підозра одна вже оголошена - керівнику коледжу, вчора було, у службовій халатності. Безумовно, є й інші фігуранти, і слідство триває», - заявив керівник поліції Одеської області Олег Бех. 



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