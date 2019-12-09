Президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.

В рамках військової допомоги Україні в сумі 300 млн доларів включені поставки крилатих ракет для системи берегової оборони і протикорабельних ракет. Сума допомоги виявилася більше на 50 млн доларів попереднього оборонного бюджету.

Цей бюджет зобов'язує адміністрацію ввести санкції щодо Росії за кількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Також санкції включають "Акт про захист цивільного населення Сирії" - він передбачає введення рестрикцій "за підтримку сирійських урядових сил в ході громадянської війни".

Також продовжено ембарго на пряме співробітництво з Москвою у військовій області і забороняється визнавати анексію Криму.

У цілому оборонний бюджет США становить 738 млрд доларів - це більше попереднього на 3,1% більше. Так, Пентагон отримає 635 млрд доларів. На продовження військових операцій в Афганістані, Сирії, Ємені та протидію терористів в інших країнах виділяється 71,5 млрд доларів.

На боєготовність ядерної зброї і її модернізацію передбачена сума в 31,5 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше Сенат США схвалив оборонний бюджет: він передбачає санкції проти газопроводів РФ і допомогу Україні.