Україна, ЄС та Росія досягли остаточної домовленості про транзит газу - Офіс Президента
|08:20 21.12.2019
|Украина
Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації досягли домовленості щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів.
Про це у Facebook повідомляє Офіс Президента України, передає Укрінформ.
"Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій", - йдеться у повідомленні.
Подробиці будуть повідомлені у суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка, який відбудеться в Офісі Президента.
Після п’ятого раунду газових переговорів, що проходили 19 грудня у Берліні, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили, що “відпрацювали кінцевий протокол”, який наближає сторони до підписання фінальних договорів.
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