Україна, ЄС та Росія досягли остаточної домовленості про транзит газу - Офіс Президента

08:20 21.12.2019   Украина

Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації досягли домовленості щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів.

Про це у Facebook повідомляє Офіс Президента України, передає Укрінформ.

"Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій", - йдеться у повідомленні.

Подробиці будуть повідомлені у суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка, який відбудеться в Офісі Президента.

Після п’ятого раунду газових переговорів, що проходили 19 грудня у Берліні, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили, що “відпрацювали кінцевий протокол”, який наближає сторони до підписання фінальних договорів.



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