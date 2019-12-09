Суд продовжив запобіжний захід у виді особистого зобов'язання для колишнього глави "Міністерства охорони здоров'я" анекованного Криму Петра Михальчевського, обвинуваченого у державній зраді.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим у Telegram-каналі.

“Сьогодні, 20 грудня 2019 року, колишньому ексміністру охорони здоров’я АР Крим, якого прокуратура автономії звинувачує в державній зраді, продовжили запобіжний захід у вигляді особистих зобов’язань: з’являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання і заборони на спілкування зі свідками”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Дніпровський райсуд Києва звільнив з-під домашнього арешту колишнього главу “Міністерства охорони здоров’я” анекованного Криму Петра Михальчевського, обвинуваченого у державній зраді.

В липні суд звільнив з-під варти колишнього керівника “Міністерства охорони здоров’я” Криму Петра Михальчевського, змінивши йому запобіжний захід на домашній арешт.

Нагадаємо, у січні 2018 року співробітники Служби безпеки України встановили факт перебування в Києві колишнього так званого “міністра охорони здоров’я Криму” Петра Михальчевського, який безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованій півострові. Того ж дня йому повідомлено про підозру.