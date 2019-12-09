Трамп сьогодні підпише оборонний бюджет США з військової допомогою Україні
|19:41 20.12.2019
|Украина
Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні, 20 грудня, підпише законопроект про оборонний бюджет США, який містить виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні.
Про це Трамп написав у своєму Twitter, повідомляє РБК-Україна.
Оборонний бюджет США складається з 738 мільярдів доларів. Також в нього будуть входити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".
"Сьогодні я підпишу наш законопроект про витрати на оборону в розмірі 738 мільярдів доларів", - написав Трамп.
Нагадаємо, 17 грудня Сенат США схвалив військовий бюджет США на 738 мільярдів доларів. За законопроект проголосував 61 сенатор, 6 виступили проти. Після цього документ був переданий на підпис Трампу.
19 грудня Палата представників США схвалила виділення фінансової допомоги Україні в розмірі майже 700 мільйонів доларів. Виділення фінансової допомоги Україні включено в законопроект про фінансування роботи уряду США у 2020 році. Далі документ розглянуть в Сенаті США.
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