Трамп сьогодні підпише оборонний бюджет США з військової допомогою Україні

19:41 20.12.2019   Украина

Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні, 20 грудня, підпише законопроект про оборонний бюджет США, який містить виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні. 

Про це Трамп написав у своєму Twitter, повідомляє РБК-Україна.

Оборонний бюджет США складається з 738 мільярдів доларів. Також в нього будуть входити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

"Сьогодні я підпишу наш законопроект про витрати на оборону в розмірі 738 мільярдів доларів", - написав Трамп.

Нагадаємо, 17 грудня Сенат США схвалив військовий бюджет США на 738 мільярдів доларів. За законопроект проголосував 61 сенатор, 6 виступили проти. Після цього документ був переданий на підпис Трампу.

 19 грудня Палата представників США схвалила виділення фінансової допомоги Україні в розмірі майже 700 мільйонів доларів. Виділення фінансової допомоги Україні включено в законопроект про фінансування роботи уряду США у 2020 році. Далі документ розглянуть в Сенаті США.



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