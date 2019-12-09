Підконтрольний Росії суд у Криму арештував на 2 місяці сімферопольця Дениса Кашука
|19:21 20.12.2019
|Крым
Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 20 грудня обрав жителю Сімферополя Денису Кашуку запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 18 лютого 2020 року.
Засідання проходило в закритому режимі, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода.
На початку засідання Кашук подав клопотання про закриття процесу.
19 грудня стало відомо, що ФСБ Росії затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за підозрою в придбанні і зберіганні зброї.
Дружина Дениса Кашука розповіла, що він не виходив на зв’язок із 17 грудня, а в їхньому будинку пройшов обшук.
Російська ФСБ поки що не коментувала затримання Дениса Кашука.
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