Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 20 грудня обрав жителю Сімферополя Денису Кашуку запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 18 лютого 2020 року.

Засідання проходило в закритому режимі, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода.

На початку засідання Кашук подав клопотання про закриття процесу.

19 грудня стало відомо, що ФСБ Росії затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за підозрою в придбанні і зберіганні зброї.

Дружина Дениса Кашука розповіла, що він не виходив на зв’язок із 17 грудня, а в їхньому будинку пройшов обшук.

Російська ФСБ поки що не коментувала затримання Дениса Кашука.