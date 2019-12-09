ООО «Севастопольский специализированный морской порт» лишилось статуса резидента "Свободной экономической зоны" после арбитражного иска "департамента экономики".

Как пояснили «Примечаниям» в правовом управлении аппарата "губернатора", ответчик уклонился от исполнения инвестиционных обязательств. Каких, чиновники не уточнили.

В октябре учредитель компании – государственный «Севморпорт» – отсудил у ССМП 860 тыс. рублей за посреднические оказания услуг турецким судам «Rainbow H» и «Alianca» в 2017 и 2018 годах в Камышовой бухте.

ООО «ССМП» было создано в 2015 году при экс-губернаторе Сергее Меняйло для укрепления связей ГУП «Севморпорт» с «Ростехом» по программе военно-технического сотрудничества и транспортировки продукции двойного назначения. Учредителями фирмы в равных долях стали городское госпредприятие и эксклюзивный поставщик госкорпорации – фирма «РТ-логистика».

Информационный шум вокруг ССМП возобновился в СМИ зимой 2019 года, когда "директор" компании Виталий Скляров возглавил Севморпорт. Этот переход назвали кадровым решением «Ростеха» в разгар публичного скандала с контрольной проверкой Севморпорта, в предбанкротном состоянии которого обвинялось "правительство" Дмитрия Овсянникова.

Согласно открытым данным проекта «Руспрофайл» выручка ООО «Севастопольский специализированный морской порт» в 2018 году составила 3,65 млн рублей. При расходах 5,14 млн рублей на управление у компании 2,5 млн чистого убытка. В 2019 году на компанию наложены штрафы за неуплату 130 тыс рублей налогов.