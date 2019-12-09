Оккупированный Севастополь отправляет на экспорт зерно и химикаты, а импортирует яхты и стройматериалы .

Об этом сообщили в таможне оккупированного Севастополя на итоговом совещании 19 декабря, передает ForPost.

Сейчас загрузка севастопольских портов составляет всего лишь 5 процентов от максимального показателя, однако внешняя экономическая деятельность Севастополя продолжает существовать..

Напомним оживить внешнюю торговлю города-героя безусловно можно, так как в этом заинтересованы как минимум Турция и Сирия, — но для этого придётся запустить комплекс мер.