Внешняя торговля оккупированного Севастополя: пациент скорее жив, чем мёртв
|18:41 20.12.2019
|Крым
Оккупированный Севастополь отправляет на экспорт зерно и химикаты, а импортирует яхты и стройматериалы.
Об этом сообщили в таможне оккупированного Севастополя на итоговом совещании 19 декабря, передает ForPost.
Сейчас загрузка севастопольских портов составляет всего лишь 5 процентов от максимального показателя, однако внешняя экономическая деятельность Севастополя продолжает существовать..
Напомним оживить внешнюю торговлю города-героя безусловно можно, так как в этом заинтересованы как минимум Турция и Сирия, — но для этого придётся запустить комплекс мер.
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