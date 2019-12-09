Госдума РФ решила продавать "крымское" вино на вокзалах

18:21 20.12.2019   Крым

Депутаты Госдумы РФ приняли закон о продлении льгот для виноделов оккупированных Крыма и Севастополя до 2023 года, а также разрешили продажу алкоголя на вокзалах и аэропортах аннксированного полуострова.

Об этом сообщает РИА Новости, - передает Керчь.ФМ.  

Закон был введен для того, чтобы винодельческие предприятия успели переоснастить производство в соответствии с требованиями российского законодательства, а также внести собственные виноградники в специальный реестр.

Кроме того, следующие три года крымские предприятия смогут продавать продукцию в аэропортах и на вокзалах, в том числе в общепите. Такое решение было принято в связи с тем, что из-за санкций в оккупированном Крыму нет магазинов беспошлинной торговли.



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