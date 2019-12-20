Україна розраховує на підтримку Німеччини на своєму шляху до ЄС у 2020 році
|18:01 20.12.2019
|Украина
Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна розраховує на підтримку її євроінтеграційних прагнень з боку Німеччини, коли та головуватиме у Раді ЄС наступного року.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Пристайко сказав на спільній пресконференції з німецьким колегою Гайко Маасом після зустрічі у Берліні в п’ятницю, 20 грудня.
"Я в черговий раз підтвердив німецькому колезі, що Україна залишається відданою європейському курсу, курсу на ЄС і НАТО", - сказав Вадим Пристайко.
За його словами, Україна проводить необхідні реформи для інтеграції до Євросоюзу.
"Ми розраховуємо, що наші амбіції у європейській інтеграції будуть підтримані нашими німецькими колегами, коли перейде головування (до них) у Раді ЄС у другій половині 2020 року", - сказав глава Українського МЗС.
Нагадаємо, раніше в інтерв’ю ЄвроПравді віцепрем’єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба висловив упевненість, що ЄС неминуче ухвалить рішення про членство України у блоці
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