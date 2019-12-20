Влада Афін замінила ялинку в одному з центральних районів міста після того як попереднє дерево спалили анархісти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Ялинку на головній площі району Екзархія невідомі анархісти спалили два дні тому. При цьому дерево встановили на площі менше ніж за 12 годин перед цим.

Також були знищені святкові декорації.

Мер Афін Костас Бакоянніс після цього пообіцяв поставити нову ялинку і відновити святкову ілюмінацію.

"Ніхто не може спалити Різдво", - заявив він.

У п’ятницю вранці мер повідомив, що на місці спаленої ялинки встановили нове дерево.