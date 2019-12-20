Глава МЗС України Вадим Пристайко вважає, що Росія скоюватиме все більше убивств у країнах Європи, доки в Україні триває війна.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Пристайко заявив на пресконференції у Берліні, коментуючи убивство в німецькій столиці колишнього чеченського командира, громадянина Грузії Хангошвілі.

"На превеликий жаль, і до вас докотилася хвиля убивств, які роблять росіяни. Ви бачили це у Британії… А ми вже звикли. На наших вулицях вбивають і російських бізнесменів, і білоруських журналістів. Це не перший раз, коли ми стикаємось із замовними убивствами. Але ми воююча країна, в якій це, на жаль, відбувається дуже часто", - сказав Вадим Пристайко.

Він висловив міркування, що доки російська агресія на Донбасі триватиме, такі убивства в Європі траплятимуться все частіше.

"Ми розуміємо трагедію, коли це відбувається на мирних вулицях Берліна. Але, на жаль, поки ми не завершимо війну, це буде відбуватися все більше і більше", - сказав він.

Зелімхан Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Він був убитий пострілом в голову в центральному берлінському парку в серпні, коли прямував у мечеть.

4 грудня Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата, пояснивши це тим, що Москва недостатньо активно співпрацює з Берліном у розслідуванні гучного вбивства.

Росія у відповідь вирішила вислати двох німецьких дипломатів з Москви.

Як свідчать розслідування ЗМІ, росіянин Вадим Красиков, заарештований в Німеччині за звинуваченням у вбивстві Хангошвілі, раніше служив у загоні спецпризначення ФСБ РФ "Вимпел" і брав участь ще принаймні двох замовних вбивствах.