Пристайко: поки не завершимо війну, РФ убиватиме в мирній Європі

17:21 20.12.2019   Украина

Глава МЗС України Вадим Пристайко вважає, що Росія скоюватиме все більше убивств у країнах Європи, доки в Україні триває війна.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Пристайко заявив на пресконференції у Берліні, коментуючи убивство в німецькій столиці колишнього чеченського командира, громадянина Грузії Хангошвілі.

"На превеликий жаль, і до вас докотилася хвиля убивств, які роблять росіяни. Ви бачили це у Британії… А ми вже звикли. На наших вулицях вбивають і російських бізнесменів, і білоруських журналістів. Це не перший раз, коли ми стикаємось із замовними убивствами. Але ми воююча країна, в якій це, на жаль, відбувається дуже часто", - сказав Вадим Пристайко.

Він висловив міркування, що доки  російська агресія на Донбасі триватиме, такі убивства в Європі траплятимуться все частіше.

"Ми розуміємо трагедію, коли це відбувається на мирних вулицях Берліна. Але, на жаль, поки ми не завершимо війну, це буде відбуватися все більше і більше", - сказав він.

Зелімхан Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Він був убитий пострілом в голову в центральному берлінському парку в серпні, коли прямував у мечеть.

4 грудня Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата, пояснивши це тим, що Москва недостатньо активно співпрацює з Берліном у розслідуванні гучного вбивства.

Росія у відповідь вирішила вислати двох німецьких дипломатів з Москви.

Як свідчать розслідування ЗМІ, росіянин Вадим Красиков, заарештований в Німеччині за звинуваченням у вбивстві Хангошвілі, раніше служив у загоні спецпризначення ФСБ РФ "Вимпел" і брав участь ще принаймні двох замовних вбивствах.



Ще на цю тему:

15:01 20.12.2019
Міністр економічного співробітництва ФРН здійснить візит в Україну - Пристайко
14:45 20.12.2019
У МЗС повідомили про залучення учасників Будапештського меморандуму до допомоги Україні
09:30 20.12.2019
На півдні України реалізують проект територіальної оборони
08:15 20.12.2019
Україна домовляється з партнерами про "пояс безпеки" у Чорноморському регіоні
18:01 18.12.2019
Кабмін України виділив 12,3 млн грн на створення центру зберігання та оброблення даних у сфері нацбезпеки й оборони
15:30 18.12.2019
Рада остаточно скасувала депутатську недоторканність
20:15 10.12.2019
Міністр оборони: розведення військ по всій лінії фронту на Донбасі, як хотіла Росія, не буде
20:01 10.12.2019
У російських в'язницях утримують близько двох тисяч українців - Денісова
18:01 10.12.2019
Глава МЗС наголосив, що Донбас і Крим - це частини унітарної Української держави
13:15 10.12.2019
Арахамія заявив, що повернення українських полонених з Росії чекають до Нового року
11:30 10.12.2019
“Нормандська зустріч” підтвердила прогрес, однак сторони не зблизили позицій – FT
10:30 10.12.2019
Президент: Україна не піде на федералізацію чи територіальні поступки
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
Всі новини країни
Армения Армения
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
09:00 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие провели ряд учений
08:45 17.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперских пар
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
Всі новини країни
Греция Греция
17:41 20.12.2019
В Афінах невідомі анархісти спалили новорічну ялинку
11:45 20.12.2019
У Греції вирішили перемістити древньоримську пам'ятку заради метро
20:45 19.12.2019
Грецька поліція застосувала сльозогінний газ проти мігрантів на острові Самос
16:00 19.12.2019
За последние полгода в Грецию прибыло 45 тысяч нелегальных мигрантов
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:45 20.12.2019
У Тбілісі важко поранили сина першого президента Грузії
19:15 19.12.2019
Крупнейшим импортным рынком для Грузии по-прежнему остается Турция
15:15 19.12.2019
ЮВО: В Абхазии более 3 тысяч российских военнослужащих приступили к боевым стрельбам
11:45 19.12.2019
Правление МВФ одобрило решение выделить Грузии $41,4 миллиона
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 18.12.2019
Опозиція вимагає від президента Молдови відмовитися від федералізації - заради України
16:45 18.12.2019
ЄСПЛ зобов’язав Молдову виплатити 6 тис. євро мешканці Кишинева через шум у ресторані
13:41 18.12.2019
Під урядом Молдови демонстранти вимагають схвалити Стамбульську конвенцію
18:00 17.12.2019
Молдова хочет продлить контракт с Газпромом на три года
Всі новини країни
Россия Россия
16:41 20.12.2019
Наступ Асада й РФ у Сирії: в ООН заявили про 70 тис. біженців
16:01 20.12.2019
ЗМІ назвали ім’я підозрюваного в стрілянині біля будівлі ФСБ в Москві
13:45 20.12.2019
Росія погодилася виплатити Україні газовий борг у 3 млрд доларів, - Reuters
12:45 20.12.2019
Сирійська армія за підтримки РФ почала новий наступ в Ідлібі
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
20:30 13.12.2019
Парламент Румынии рассматривает вопрос о приобретении дополнительной партии истребителей F-16
Всі новини країни
Турция Турция
16:21 20.12.2019
Ердоган погрожує США заходами у відповідь у разі введення санкцій проти "Турецького потоку"
11:15 19.12.2019
В двух провинциях Турции началась антитеррористическая операция Kıran
19:30 17.12.2019
Голова Пентагону відреагував на погрози Ердогана закрити бази НАТО
18:15 17.12.2019
Турецкая армия получит отечественные дроны с пулеметами
Всі новини країни
Украина Украина
19:01 20.12.2019
Совместный проект «Ростеха» и "правительства" Севастополя выгнали из "СЭЗ"
18:41 20.12.2019
Внешняя торговля оккупированного Севастополя: пациент скорее жив, чем мёртв
18:21 20.12.2019
Госдума РФ решила продавать "крымское" вино на вокзалах
18:01 20.12.2019
Україна розраховує на підтримку Німеччини на своєму шляху до ЄС у 2020 році
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд