У Єврокомісії привідкрили таємницю газових домовленостей України та Росії

17:01 20.12.2019   Украина

Досягнута 19 грудня в Берліні попередня домовленість щодо нового контракту на транзит російського газу містить питання врегулювання всіх арбітражних позовів між Україною і РФ. 

Про це на брифінгу в Брюсселі сказав представник Європейської комісії з питань діяльності щодо захисту клімату та енергетики Тім Макфі, повідомляє УНІАН.

«Я не можу розповісти про деталі угоди на цей момент. Але можу сказати, що вчорашня домовленість включає в себе обсяги поставок, тривалість газового транзиту, тарифи і питання, пов'язані з усіма арбітражними позовами між Україною і Росією», - сказав він.

Макфі нагадав, що 19 грудня віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович за підсумками переговорів у Берліні заявив про принципові домовленості щодо транзиту газу. Він також зазначив, що Європейська комісія схвалила підписання угоди якомога швидше.

«Я не можу сказати, чому переговори перемістилися з Берліна до Мінська. Але я можу сказати, що віце-президент Марош Шефчович продовжує контактувати з обома сторонами на фінальних стадіях процесу», - зазначив представник ЄК.

Як повідомлялося раніше, сьогодні Україна і Росія за участю Єврокомісії продовжать переговори щодо транзиту газу після 2019 року в тристоронньому форматі в Мінську, на яких сторони можуть вийти на фінальне рішення про підписання нового контракту.

За підсумками тристоронніх переговорів між Україною, Росією і Європейською комісією 19 грудня в Берліні віце-президент ЄК Марош Шефчович заявив, що сторони досягли попередньої угоди з усіх ключових питань.


 



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