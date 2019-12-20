Агентствo ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) заявило, що кількість сирійських цивільних, яким від початку грудня довелося залишити свої домівки та табори для біженців на північному заході Сирії, за останні кілька днів зросла до 70 тис. осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Увечері 19 грудня армія під керівництвом президента Сирії Башара Асада за підтримки авіації і спецназу Росії почала наступ в провінції Ідлібі, зокрема на місто Маарат аль-Нуман.

Бої та бомбардування тривають 20 грудня. Біженці, здебільшого жінки, люди похилого віку та діти, масово намагаються покинули поблизькі райони в Ідлібі, людям не вистачає транспорту.

Як пише турецьке державне агентство Anadolu, армія режиму Башара Асада 20 грудня за участі проіранських бойовиків, російського спецназу і так званих "Сил тигра" захопила два селища в Ідлібі.

У регіоні тривають запеклі бої за селища Іджаз і Таль-Джафар.

Водночас армія режиму Асада продовжує завдавати артилерійські і повітряні удари по містах Маарат аль-Нуман і Серакіб.

Метою наступу відновлення контролю над головною магістраллю, що зв'язує столицю Дамаск із північним містом Алеппо.