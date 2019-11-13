Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю пригрозив заходами у відповідь США у разі, якщо Вашингтон введе санкції проти проекту газопроводу "Турецький потік".

"У Сенаті США кажуть, що вони введуть санкції проти "Турецького потоку". Це порушення наших прав. Ми вживемо відповідних заходів проти них (США - ІФ)", - наводять слова Ердогана турецькі ЗМІ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Раніше цього тижня Сенат Конгресу США схвалив проект оборонного бюджету на наступний рік, що містить положення про санкції щодо газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

У грудні законопроект про бюджет на 2020 рік на суму в $738 млрд також підтримала Палата представників США.

Тепер президент Дональд Трамп має підписати цей документ, щоб він набув чинності. Трамп уже заявляв, що має намір це зробити.