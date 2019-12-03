ЗМІ назвали ім’я підозрюваного в стрілянині біля будівлі ФСБ в Москві
|16:01 20.12.2019
|Россия
Низка російських ЗМІ і телеграм-каналів повідомили ім’я підозрюваного в стрілянині біля будівлі ФСБ Росії в Москві ввечері 19 грудня. За їхніми даними, нападника звуть Євген Манюров, він родом із Подольська Московської області, йому 39 років. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.
Внаслідок стрілянини загинув один співробітник ФСБ, ще п’ятеро людей були поранені, зокрема один цивільний. Підозрюваного в нападі вбили, повідомляє Радіо Свобода.
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про посягання на життя співробітника правоохоронних органів.
РЕН ТВ і «Комсомольська правда» повідомляють, що Манюров працював у приватних охоронних підприємствах. Мати Манюрова уточнила, що останнім часом син ніде не працював.
За даними російських ЗМІ, Манюров був членом стрілецького клубу і володів невеликим арсеналом рушниць і гвинтівок.
Reuters цитував сусідів Манюрова, які повідомили, що ФСБ здійснила рейд у помешканні його родини в Подольську в ніч на 20 грудня.
У момент стрілянини президент Росії Володимир Путін був у Великому Кремлівському палаці на концерті в честь працівників спецслужб. День працівника органів безпеки Росії відзначається 20 грудня.
Там, як повідомляють агентства, він закликав «посилювати роботу по лінії контррозвідки». Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що президенту доповіли про напад.
Ще на цю тему:
Стрілянина у Москві: у ФСБ заявляють, що "нейтралізували" злочинця
На флоті РФ дві серйозні НП: Загорівся авіаносець “Адмірал Кузнєцов” і затонув підводний човен “Чита”
СМИ: Горящий «Адмирал Кузнецов» на грани затопления
У Росії загинули офіцери полку, який атакував українські кораблі
У норвезькому порту загорівся російський траулер
У Росії перекинувся автобус з українцями, постраждали 17 осіб
Превратилось в пустыню: появилось впечатляющее видео аномалии на Азовском море / Видео
Топ-менеджер «Вертолётов России» выпал из окна
Глава «Юнармии» задержан за совращение школьницы