Низка російських ЗМІ і телеграм-каналів повідомили ім’я підозрюваного в стрілянині біля будівлі ФСБ Росії в Москві ввечері 19 грудня. За їхніми даними, нападника звуть Євген Манюров, він родом із Подольська Московської області, йому 39 років. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Внаслідок стрілянини загинув один співробітник ФСБ, ще п’ятеро людей були поранені, зокрема один цивільний. Підозрюваного в нападі вбили, повідомляє Радіо Свобода.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про посягання на життя співробітника правоохоронних органів.

РЕН ТВ і «Комсомольська правда» повідомляють, що Манюров працював у приватних охоронних підприємствах. Мати Манюрова уточнила, що останнім часом син ніде не працював.

За даними російських ЗМІ, Манюров був членом стрілецького клубу і володів невеликим арсеналом рушниць і гвинтівок.

Reuters цитував сусідів Манюрова, які повідомили, що ФСБ здійснила рейд у помешканні його родини в Подольську в ніч на 20 грудня.

У момент стрілянини президент Росії Володимир Путін був у Великому Кремлівському палаці на концерті в честь працівників спецслужб. День працівника органів безпеки Росії відзначається 20 грудня.

Там, як повідомляють агентства, він закликав «посилювати роботу по лінії контррозвідки». Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що президенту доповіли про напад.