Рада надала статус учасника бойових дій морякам, захопленим Росією в полон у Керченській протоці

15:41 20.12.2019   Украина

Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №1197 "Про внесення змін до статті 6 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних сил України на отримання статусу учасника бойових дій)".

За документ проголосували 317 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Законом визначається, що до учасників бойових дій належать члени екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків і вертольотів, інші особи, які перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків (вертольотів) ЗСУ, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії, захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення і вогневого контакту з військовими формуваннями іноземних держав і незаконними збройними формуваннями

При цьому передбачається, що порядок надання та позбавлення статусу зазначених вище учасників бойових дій визначається Кабінетом міністрів.

Крім того, встановлюються правові підстави для проведення перерахунку грошового забезпечення сім'ям військовослужбовців ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, які були захоплені в полон або стали заручниками на території проведення АТО під час бойових дій з незаконними збройними формуваннями.

4 грудня парламент прийняв у другому читанні проект закону №2045-1 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про надання статусу та соціальних гарантій окремим особам з-поміж учасників антитерористичної операції", яким буде запроваджено механізм отримання статусу учасника бойових дій добровольцями.



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