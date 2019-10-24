Україна і Азербайджан нарощують міждержавний товарооборот, що вже наближається до $1 млрд.



Про це стало відомо за результатами двостороннього бізнес-форуму, що відбувся в Баку, повідомляє Главком.



Торгово-промислова палата України підготувала бізнес-складову для участі у двосторонньому економічному форумі Україна-Азербайджан за участі президентів обох країн.



У складі бізнес-делегації ТПП України була рекордна кількість українських підприємців - 90 осіб, що представляють найрізноманітніші галузі економіки.



Мета ТПП України – допомогти членам бізнес-десанту встановити прямі ділові контакти, налагодити взаємовигідні коопераційні зв’язки, отримати актуальну інформацію про ситуацію на азербайджанських ринках.



«Ми бачимо позитивну динаміку зростання нашої торгівлі за останні 3 роки. Втім, у наших країн є величезний потенціал для зростання взаємовигідної торгівлі, який ми використовуємо поки ще не в повну міру. Я впевнений, що в чималому списку української експортної продукції, яку ми пропонуємо на світовому ринку, є багато того, що знайде своїх споживачів в Азербайджані і навпаки. Форум це підтвержує», - сказав президент ТПП України Геннадій Чижиков.



Загалом у форумі взяло участь понад 400 учасників. Участь у заході президента України Володимира Зеленського та президента Азербайджану Ільхама Алієва надала йому особливого значення і свідчить про підвищену увагу, яку приділяють керівники наших країн розвитку двосторонніх торгово-економічних відносин.



На форумі було окреслено пріоритетні напрями двостороннього співробітництва, а саме в сфері транспортного сполучення, будівництва, туризму, інвестицій. Було зазначено, що візит високо рівня з Азербайджану заплановано на 21- 22 січня наступного року, поміж тим планується також провести чергову міжурядову комісію в Києві.



Двосторонні переговори показали гарні результати для виробників м'ясної та молочної галузей, хімічного направлення тощо.



У ході візиту представники українських компаній відвідали ТОВ Сумгаїт хімічний парк та СТП промисловий центр, у склад якого входить 12 заводів різних сфер діяльності. Після продуктивної зустрічі з керівництвом обох парків компанія ПП «Руслан та Людмила» попердньо підписала договір про співробвтництво з ТОВ Сумгаїт Хімічний Парк про поставку модифікатора ржі для азербайджанських колег.



Хорошими прикладами успішного розвитку наших ділових зв'язків є проекти «Торговий Дім України в Азербайджанській Республіці» і створення мережі реалізації «Українські продукти» яка сьогодні налічує 12 крамниць.



Нагадаємо, Торгово-промислова палата України є платформою для формування бізнес-зв’язків і комунікацій між національним та зарубіжним бізнесом і владою. Місія Торгово-промислової палати України – створення та підтримка сприятливого середовища для ведення бізнесу в Україні і посилення міжнародної ділової співпраці «Україна-Світ». Мета – розвинутий і сильний вітчизняний бізнес.