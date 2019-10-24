Україна та Азербайджан прямують до товарообороту у $1 млрд

15:21 20.12.2019   Украина

Україна і Азербайджан нарощують міждержавний товарооборот, що вже наближається до $1 млрд.

Про це стало відомо за результатами двостороннього бізнес-форуму, що відбувся в Баку, повідомляє Главком.

Торгово-промислова палата України підготувала бізнес-складову для участі у двосторонньому економічному форумі Україна-Азербайджан за участі президентів обох країн.

У складі бізнес-делегації ТПП України була  рекордна кількість українських підприємців - 90 осіб, що представляють найрізноманітніші галузі економіки. 

Мета ТПП України – допомогти членам бізнес-десанту встановити прямі ділові контакти, налагодити взаємовигідні коопераційні зв’язки, отримати актуальну інформацію про ситуацію на азербайджанських ринках.                                                                                

«Ми бачимо позитивну динаміку зростання нашої торгівлі за останні 3 роки. Втім, у наших країн є величезний потенціал для зростання взаємовигідної торгівлі, який ми використовуємо поки ще не в повну міру. Я впевнений, що в чималому списку української експортної продукції, яку ми  пропонуємо на світовому ринку, є багато того, що знайде своїх споживачів в Азербайджані і навпаки. Форум це підтвержує», - сказав президент ТПП України Геннадій Чижиков.

Загалом у форумі взяло участь понад 400 учасників. Участь у заході президента України Володимира Зеленського та президента Азербайджану Ільхама Алієва надала  йому особливого значення і свідчить про підвищену увагу, яку приділяють керівники наших країн розвитку двосторонніх торгово-економічних відносин.

На форумі було окреслено пріоритетні напрями двостороннього співробітництва, а саме в сфері транспортного сполучення, будівництва, туризму, інвестицій. Було зазначено, що візит високо рівня з Азербайджану заплановано  на 21- 22 січня наступного року, поміж тим  планується також провести чергову міжурядову комісію в Києві.

Двосторонні переговори показали гарні результати для виробників м'ясної та молочної галузей, хімічного направлення тощо.

У ході візиту представники українських компаній відвідали  ТОВ Сумгаїт хімічний парк та СТП промисловий центр, у склад якого входить 12 заводів різних сфер діяльності. Після продуктивної зустрічі з керівництвом обох парків компанія ПП «Руслан та Людмила»  попердньо підписала договір про співробвтництво з ТОВ Сумгаїт Хімічний Парк про поставку модифікатора ржі для азербайджанських колег.

Хорошими прикладами успішного розвитку наших ділових зв'язків є проекти «Торговий Дім України в Азербайджанській Республіці» і створення  мережі реалізації «Українські продукти» яка сьогодні налічує 12 крамниць.

Нагадаємо, Торгово-промислова палата України є платформою для формування бізнес-зв’язків і комунікацій між національним та зарубіжним бізнесом і владою.  Місія Торгово-промислової палати України  – створення та підтримка сприятливого середовища для ведення бізнесу в Україні і посилення міжнародної ділової співпраці «Україна-Світ». Мета – розвинутий і сильний вітчизняний бізнес. 



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