Міністр економічного співробітництва ФРН здійснить візит в Україну - Пристайко
|15:01 20.12.2019
|Украина
Міністром економічного співробітництва і розвитку Німеччини має 15 березня наступного року здійснити візит в Україну.
Як пише "Європейська правда", про це розповів голова МЗС України Вадим Пристайко, який 20 грудня перебуває в Берліні.
"З міністром економічного співробітництва і розвитку ФРН Ґерхардом Мюллером домовилися про його візит в Україну 15 березня наступного року. Зафіксували домовленість рукостисканням", - написав Пристайко у своєму Twitter.
Міністр також розповів, що розпочав візит до Німеччини "з вранішньої кави з Німецько-українською парламентською групою в Бундестазі - такої ж міцної, як дружба між Україною і Німеччиною".
Пристайко у п'ятницю зустрінеться з німецьким колегою Гайко Маасом. Центральною темою переговорів буде активізація українсько-німецького політичного діалогу, спільна взаємодія у контексті реалізації підсумків недавнього "нормандського" саміту в Парижі, енергетична безпека Європи, європейська та євроатлантична інтеграція України.
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