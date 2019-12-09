Будапештський меморандум залишається актуальним, його учасники тим чи іншим способом допомагають Україні.

Про це під час години запитань до уряду у ВР сказав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає кореспондент УНН.

"Будапештський меморандум залишається актуальним. Всіх учасників, які підписали цей меморандум, ми залучаємо в тій чи іншій мірі. Наприклад, США чи Велика Британія, які є підписантами цього документу, вони залучаються і допомагають Україні іншим способом. Це методи політичного тиску, санкції, про які ви знаєте, а також допомога Україні, починаючи від фінансової до допомоги на оборону – військове постачання, тренування військ тощо", - сказав Боднар.

З його слів, фактична участь сторін в рамках саме Будапештського меморандуму є так само, як і виконання частини своїх зобов’язань.

"Питання про можливість розширення форматів завжди обговорюється і, звичайно, доданою вартістю можна було б вважати залучення Сполучених Штатів, наприклад, до самих переговорів, хоча США є учасником цих переговорів, безпосередньо ведучи їх з РФ", - повідомив заступник міністра.

Нагадаємо, раніше колишній глава Пентагону висловився з приводу залучення США у переговори щодо Донбасу.