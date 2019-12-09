У МЗС повідомили про залучення учасників Будапештського меморандуму до допомоги Україні
|14:45 20.12.2019
|Украина
Будапештський меморандум залишається актуальним, його учасники тим чи іншим способом допомагають Україні.
Про це під час години запитань до уряду у ВР сказав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає кореспондент УНН.
"Будапештський меморандум залишається актуальним. Всіх учасників, які підписали цей меморандум, ми залучаємо в тій чи іншій мірі. Наприклад, США чи Велика Британія, які є підписантами цього документу, вони залучаються і допомагають Україні іншим способом. Це методи політичного тиску, санкції, про які ви знаєте, а також допомога Україні, починаючи від фінансової до допомоги на оборону – військове постачання, тренування військ тощо", - сказав Боднар.
З його слів, фактична участь сторін в рамках саме Будапештського меморандуму є так само, як і виконання частини своїх зобов’язань.
"Питання про можливість розширення форматів завжди обговорюється і, звичайно, доданою вартістю можна було б вважати залучення Сполучених Штатів, наприклад, до самих переговорів, хоча США є учасником цих переговорів, безпосередньо ведучи їх з РФ", - повідомив заступник міністра.
Нагадаємо, раніше колишній глава Пентагону висловився з приводу залучення США у переговори щодо Донбасу.
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