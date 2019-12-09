Постоянные провалы строительных тендеров в Севастополе закончатся – все сливают «Ростеху»
|14:21 20.12.2019
|Крым
«Врио губернатора» Севастополя Михаил Развожаев устал искать подрядчиков для выполнения «фцп». Спасителем выполнения «федеральной программы» стал Путин, который дал поручение правительству РФ определить подрядчика для строительства больницы «скорой помощи» в оккупированном Севастополе.
«Подрядчик в ближайшее время по поручению Президента будет определён Правительством РФ. Как говорил ранее — это будет компания «РТ-Соцстрой», входящая в госкорпорацию «Ростех», специализирующаяся на строительстве крупных медицинских объектов», — написал у себя в ФБ-странице Михаил Развожаев, передает Флот2017.
Таким образом, объект «фцп» будет отдан единому поставщику услуг — компании «РТ-Соцстрой», дочерней компании госкорпорации «Ростех». Развожаев в свою очередь, ждет распоряжения Путина.
Очевидно, что онкоцентр будет строить также дочка «Ростеха». Напоминаем, что идею отдать все «Ростеху» говорил еще предыдущий «губернатор» Овсянников.
Ще на цю тему:
Госдума РФ решила продавать "крымское" вино на вокзалах
Оккупанты обеспокоились исчезновением Бакальской косы из-за варварской добычи песка
В Крыму откладывается открытие медцентра им. Семашко
Севастопольцы берут микрозаймы на празднование Нового года
Держдума Росії продовжила особливе регулювання алкогольної галузі в Криму до 2023 року
"Українського диверсанта" Давиденка етапували до колонії у Саратові