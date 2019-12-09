«Врио губернатора» Севастополя Михаил Развожаев устал искать подрядчиков для выполнения «фцп». Спасителем выполнения «федеральной программы» стал Путин, который дал поручение правительству РФ определить подрядчика для строительства больницы «скорой помощи» в оккупированном Севастополе.

«Подрядчик в ближайшее время по поручению Президента будет определён Правительством РФ. Как говорил ранее — это будет компания «РТ-Соцстрой», входящая в госкорпорацию «Ростех», специализирующаяся на строительстве крупных медицинских объектов», — написал у себя в ФБ-странице Михаил Развожаев, передает Флот2017.

Таким образом, объект «фцп» будет отдан единому поставщику услуг — компании «РТ-Соцстрой», дочерней компании госкорпорации «Ростех». Развожаев в свою очередь, ждет распоряжения Путина.

Очевидно, что онкоцентр будет строить также дочка «Ростеха». Напоминаем, что идею отдать все «Ростеху» говорил еще предыдущий «губернатор» Овсянников.