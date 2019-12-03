Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Швеція в Україні Тобіасом Тибергом.

Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні також висловив думку, що перспективним для України та Швеції є розширення співпраці у сфері Військово-морських сил, оскільки Україна та Швеція - «морські держави, і методи й структури захисту у нас дещо схожі», передає прес-служба РНБО на офіційному сайті, повідомляє День.

Повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва у сфері безпеки та можливості його подальшого розширення.

О. Данілов подякував за підтримку, яку надає Швеція Україні у складні часи протидії зовнішній агресії та нестабільності безпекового середовища. «Ми дякуємо шведським друзям за допомогу, вона дуже відчутна», - зазначив Секретар РНБО України.

О. Данілов підкреслив важливість розширення співпраці між двома державами, зокрема, у сфері протидії кібер- та інформаційним загрозам. «Війна поступово буде переміщуватися у кіберпростір, кібернетична зброя стане головною зброєю, і ми маємо бути готовим їй протистояти. Кібер- та інформаційна безпека - це наші ключові пріоритети», - наголосив Секретар РНБО України, додавши, що в питанні протидії гібридній загрозі Україна та Швеція мають спільний безпековий інтерес.

Своєю чергою, Т. Тиберг відзначив позитивну динаміку двосторонньої співпраці, зокрема, у питаннях навчання українських військових у рамках канадської місії UNIFIER та надання експертної підтримки в рамках реформи Служби безпеки України.

Сторони також обмінялися думками щодо поточної безпекової ситуації в Європі та світі, зокрема, в контексті нещодавніх переговорів у Нормандському форматі за участі Президента України Володимира Зеленського. О. Данілов наголосив, що під час перемовин Президент України не пішов на жодні поступки, і ніколи не перетне «червоні лінії», а для подальшого успіху «необхідний двосторонній рух».

Своєю чергою Т. Тиберг запевнив у незмінній підтримці з боку Швеції територіальної цілісності та суверенітету України, та висловив готовність надалі всебічно підтримувати нашу державу та розширювати двостороннє співробітництво.