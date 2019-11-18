Росія погодилася виплатити Україні газовий борг у 3 млрд доларів, - Reuters
|13:45 20.12.2019
|Россия
Росія запропонувала виплатити Україні близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, щоб покласти край судовим розглядам.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело, близьке до переговорів, передає РБК-Україна.
Міненерго Росії і "Газпром" не відповіли на запити агентства про коментарі. Міністерство енергетики України і "Нафтогаз" від коментарів відмовилися.
У той же час російські ЗМІ з посиланням на джерело в російській делегації повідомляють, що виплата "Газпромом" 3 млрд доларів "Нафтогазу" буде однією з умов пакетної угоди щодо газу між Росією і Україною.
Нагадаємо, під час газових переговорів у Берліні, які відбулися 19 грудня, Україна і Російська Федерація досягли принципової угоди щодо транзиту. За словами віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича, угоду про продовження транзиту газу було досягнуто по всіх елементах.
У той же час переговори щодо газу між Україною і Росією тривають 20 грудня.
Відзначимо, 20 грудня відбудеться засідання уряду України, на якому буде обговорюватися питання транзиту газу з Російської Федерації.
28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. З урахуванням відсотків борг вже виріс до 3 млрд доларів.
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