В Одесі у рамках Програми НАТО – Україна з перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців відбувся урочистий випуск слухачів курсу «Менеджмент».

До даної Програми залучались військовослужбовці, які підлягають звільненню найближчим часом, і ті, хто завершив службу в Збройних Силах України протягом останніх трьох років, повідомляє armyinform.

Частина студентів — це офіцери, які залишили лави українського війська, а потім були мобілізовані й залучені до виконання завдань у складі АТО чи операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Тепер власники сертифікатів мають шанс якнайскоріше працевлаштуватися в цивільній сфері. Виконавцями курсів виступили Учбовий центр «Громадської організації Ліга офіцерів» та ТОВ «Українсько-Баварський Менеджмент Трейнінг-центр».

– Ця програма за всі роки своєї роботи здійснила перепідготовку понад 11 тисяч колишніх, або запланованих до звільнення військовослужбовців. Загалом середній показник становить 75%. Це означає, що протягом кількох місяців після завершення курсу близько 75% випускників знаходять кваліфіковане місце праці вже в цивільному секторі економіки, – розповідає менеджер Програми пан Крістофер Штаудт. – Такий гарний результат досягається завдяки такому важливому компоненту виконання даної Програми, як регіональна диверсифікація. Тобто курси ми намагаємося проводити в місцях, де є найбільше військових. Також важливим є правильний вибір вищих навчальних закладів, які надають освітні послуги протягом навчання слухачів.

Нагадаємо, що з 2000 року НАТО підтримує Україну в реалізації Програми перепідготовки колишніх військових, які прагнуть підвищити свої шанси в працевлаштування в цивільній сфері. На сьогодні Програма надає можливість пройти підготовку за такими напрямками, як менеджмент, маркетинг, англійська мова, економіка малих підприємств, радіоелектроніка, дизайн, інформаційні технології, охорона, навігація маломірних суден, що викладаються на базі українських навчальних закладів та тренінгових інституцій. Курси будуть проводитись і в наступному 2020 році.