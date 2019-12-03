На Одещині військовослужбовці отримали сертифікати за програмою НАТО

13:30 20.12.2019   Украина

В Одесі у рамках Програми НАТО – Україна з перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців відбувся  урочистий випуск слухачів курсу «Менеджмент».  

До даної Програми залучались військовослужбовці, які підлягають звільненню найближчим часом, і ті, хто завершив службу в Збройних Силах України протягом останніх трьох років, повідомляє armyinform.  

Частина студентів — це офіцери, які залишили лави українського війська, а потім були мобілізовані й залучені до виконання завдань у складі АТО чи операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Тепер власники сертифікатів мають шанс якнайскоріше працевлаштуватися в цивільній сфері. Виконавцями курсів виступили Учбовий центр «Громадської організації Ліга офіцерів» та ТОВ «Українсько-Баварський Менеджмент Трейнінг-центр».

– Ця програма за всі роки своєї роботи здійснила перепідготовку понад 11 тисяч колишніх, або запланованих до звільнення військовослужбовців.  Загалом середній показник становить 75%. Це означає, що протягом кількох місяців після завершення курсу близько 75% випускників знаходять кваліфіковане місце праці вже в цивільному секторі економіки,  – розповідає менеджер Програми пан Крістофер Штаудт. – Такий гарний результат досягається завдяки такому важливому компоненту виконання даної Програми, як регіональна диверсифікація.  Тобто курси ми намагаємося проводити в місцях, де є найбільше військових. Також важливим є правильний вибір вищих навчальних закладів, які надають освітні послуги протягом навчання слухачів.

Нагадаємо, що з 2000 року НАТО підтримує Україну в реалізації Програми перепідготовки колишніх військових, які прагнуть підвищити свої шанси в працевлаштування в цивільній сфері. На сьогодні Програма надає можливість пройти підготовку за такими напрямками, як менеджмент, маркетинг, англійська мова, економіка малих підприємств, радіоелектроніка, дизайн, інформаційні технології, охорона, навігація маломірних суден, що викладаються на базі українських навчальних закладів та тренінгових інституцій. Курси будуть проводитись і в наступному 2020 році.



Ще на цю тему:

19:15 12.12.2019
Армія матиме найбільший в її історії оборонний бюджет — Загороднюк
17:30 06.12.2019
З’явилось відео польоту ракети “Нептун”
07:50 06.12.2019
Найсильніша армія Європи поза НАТО. Сім важливих фактів про українські збройні сили
10:15 03.12.2019
Зміна військових звань - лакмусовий папірець для виявлення латентної російської аґентури у лавах ЗСУ - військовий експерт
11:30 12.11.2019
Министр обороны: "Мы движемся к отмене обязательного призыва в армию"
09:10 31.10.2019
«Зміцнення боєздатності ЗСУ є вкладом у мирний процес» – заступник міністра оборони Поліщук
20:40 22.10.2019
В Одесі проходить семінар ОБСЄ з демократичного цивільного контролю над ЗС України
10:01 25.07.2019
Командующий ССО рассказал об экипировке и вооружении своих бойцов
10:24 26.06.2019
Украинское спецподразделение впервые прошло сертификацию НАТО
15:45 10.06.2019
Маріупольську мотопіхотну бригаду передають морпіхам / Фото
15:21 13.03.2019
Шість підрозділів Повітряних Сил ЗСУ змінили місця дислокації
11:11 09.01.2019
Українські військові ліквідували невідомий безпілотник, що підлетів до одного з арсеналів
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
Всі новини країни
Армения Армения
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
09:00 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие провели ряд учений
08:45 17.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперских пар
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
Всі новини країни
Греция Греция
17:41 20.12.2019
В Афінах невідомі анархісти спалили новорічну ялинку
11:45 20.12.2019
У Греції вирішили перемістити древньоримську пам'ятку заради метро
20:45 19.12.2019
Грецька поліція застосувала сльозогінний газ проти мігрантів на острові Самос
16:00 19.12.2019
За последние полгода в Грецию прибыло 45 тысяч нелегальных мигрантов
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:45 20.12.2019
У Тбілісі важко поранили сина першого президента Грузії
19:15 19.12.2019
Крупнейшим импортным рынком для Грузии по-прежнему остается Турция
15:15 19.12.2019
ЮВО: В Абхазии более 3 тысяч российских военнослужащих приступили к боевым стрельбам
11:45 19.12.2019
Правление МВФ одобрило решение выделить Грузии $41,4 миллиона
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 18.12.2019
Опозиція вимагає від президента Молдови відмовитися від федералізації - заради України
16:45 18.12.2019
ЄСПЛ зобов’язав Молдову виплатити 6 тис. євро мешканці Кишинева через шум у ресторані
13:41 18.12.2019
Під урядом Молдови демонстранти вимагають схвалити Стамбульську конвенцію
18:00 17.12.2019
Молдова хочет продлить контракт с Газпромом на три года
Всі новини країни
Россия Россия
16:41 20.12.2019
Наступ Асада й РФ у Сирії: в ООН заявили про 70 тис. біженців
16:01 20.12.2019
ЗМІ назвали ім’я підозрюваного в стрілянині біля будівлі ФСБ в Москві
13:45 20.12.2019
Росія погодилася виплатити Україні газовий борг у 3 млрд доларів, - Reuters
12:45 20.12.2019
Сирійська армія за підтримки РФ почала новий наступ в Ідлібі
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
20:30 13.12.2019
Парламент Румынии рассматривает вопрос о приобретении дополнительной партии истребителей F-16
Всі новини країни
Турция Турция
16:21 20.12.2019
Ердоган погрожує США заходами у відповідь у разі введення санкцій проти "Турецького потоку"
11:15 19.12.2019
В двух провинциях Турции началась антитеррористическая операция Kıran
19:30 17.12.2019
Голова Пентагону відреагував на погрози Ердогана закрити бази НАТО
18:15 17.12.2019
Турецкая армия получит отечественные дроны с пулеметами
Всі новини країни
Украина Украина
19:01 20.12.2019
Совместный проект «Ростеха» и "правительства" Севастополя выгнали из "СЭЗ"
18:41 20.12.2019
Внешняя торговля оккупированного Севастополя: пациент скорее жив, чем мёртв
18:21 20.12.2019
Госдума РФ решила продавать "крымское" вино на вокзалах
18:01 20.12.2019
Україна розраховує на підтримку Німеччини на своєму шляху до ЄС у 2020 році
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд