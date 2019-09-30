Американский беспилотник провел очередной многочасовой полет вдоль Черноморского побережья.

В ходе разведки он приближался к районам дислокации зенитно-ракетных комплексов в оккупированном Крыму, пишет Интерфакс.

Беспилотник вылетел 19 декабря с авиабазы острова Сицилия. В течение дня он совершил не менее четырех пролетов вдоль юго-западного и южного побережья оккупированного Крыма.

Дрон приближался к берегам на расстояние 40-50 км, а к югу от оккупированного Севастополя, по западным данным, размещен дивизион ракетных систем, беспилотник подлетал к побережью на 34 км, а к югу от оккупированной Феодосии, где также размещены системы С-400 — на 55 км.

Во время облета к беспилотнику присоединился противолодочный самолет ВМС США Poseidon, который тоже поднялся с авиабазы острова Сицилия.

Он пролетел от Новороссийска до оккупированного Севастополя.