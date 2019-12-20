Сирійська армія за підтримки РФ почала новий наступ в Ідлібі

12:45 20.12.2019   Россия

Сирійська арабська армія розпочала другу фазу свого наступу на Ідліб ввечері 19 грудня. Головною ціллю є місто Маарат аль-Нуман.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Al Masdar News.

Під керівництвом 25-х сил спеціальних місій (раніше "Сили Тигра") сирійська армія розпочала штурм оборонних сил повстанців-джихадистів, почалися жорстокі сутички. 

Повстанці раніше заявляли, що бригадою "Сили Тигра" насправді командує не режим Башара Асада, а Росія.

Як пише турецьке державне агентство Anadolu, авіація Асада і Росії в четвер завдали ударів по населених пунктах в Ідлібі, внаслідок яких загинули ще 13 мирних мешканців, отримали поранення щонайменше 40 осіб.

Про наступ Асада й союзників на Маарат аль-Нуман повідомляє у своєму Twitter і німецький журналіст Джуліан Рьопке.

"У Ідлібі терор Росії проти невинних мирних мешканців тривав цілу ніч і триває зараз", - пише він 20 грудня.

Протягом останніх днів Сирійська арабська армія нарощувала свої сили по південній та південно-східній осях Ідлібу, повідомляючи про декілька танків, які прибувають на допомогу майбутньому наступу.

Метою наступу відновлення контролю над головною магістраллю, що зв'язує столицю Дамаск із північним містом Алеппо.



Ще на цю тему:

16:41 20.12.2019
Наступ Асада й РФ у Сирії: в ООН заявили про 70 тис. біженців
10:30 19.12.2019
Россия потратит сотни миллионов долларов на модернизацию порта в Сирии
17:15 13.12.2019
Полнейшее опустошение: Удар российской авиабомбой в Сирии попал на видео / Видео
17:30 27.11.2019
На российской военной авиабазе в Сирии прогремел взрыв - СМИ
14:45 19.11.2019
В Сирии подожгли броневик российской военной полиции / Видео
16:21 25.10.2019
Російська військова поліція продовжує прибувати до Сирії в рамках угоди з Туреччиною
18:45 23.10.2019
Минобороны РФ сообщило о размещении 15 погранпостов Сирии вдоль границы с Турцией
19:15 18.10.2019
Россия передала Сирии боевой корабль
15:30 17.10.2019
Меркель застерегла від посилення ролі Росії через події на півночі Сирії
10:50 17.10.2019
Сили Асада і військові РФ зайняли ключове місто біля кордону з Туреччиною
13:45 15.10.2019
Угода Асада з курдами зміцнює позиції Росії - голова МЗС Фінляндії
09:51 13.09.2019
Росія заявила про закінчення війни в Сирії
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
Всі новини країни
Армения Армения
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
09:00 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие провели ряд учений
08:45 17.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперских пар
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
Всі новини країни
Греция Греция
17:41 20.12.2019
В Афінах невідомі анархісти спалили новорічну ялинку
11:45 20.12.2019
У Греції вирішили перемістити древньоримську пам'ятку заради метро
20:45 19.12.2019
Грецька поліція застосувала сльозогінний газ проти мігрантів на острові Самос
16:00 19.12.2019
За последние полгода в Грецию прибыло 45 тысяч нелегальных мигрантов
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:45 20.12.2019
У Тбілісі важко поранили сина першого президента Грузії
19:15 19.12.2019
Крупнейшим импортным рынком для Грузии по-прежнему остается Турция
15:15 19.12.2019
ЮВО: В Абхазии более 3 тысяч российских военнослужащих приступили к боевым стрельбам
11:45 19.12.2019
Правление МВФ одобрило решение выделить Грузии $41,4 миллиона
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 18.12.2019
Опозиція вимагає від президента Молдови відмовитися від федералізації - заради України
16:45 18.12.2019
ЄСПЛ зобов’язав Молдову виплатити 6 тис. євро мешканці Кишинева через шум у ресторані
13:41 18.12.2019
Під урядом Молдови демонстранти вимагають схвалити Стамбульську конвенцію
18:00 17.12.2019
Молдова хочет продлить контракт с Газпромом на три года
Всі новини країни
Россия Россия
16:41 20.12.2019
Наступ Асада й РФ у Сирії: в ООН заявили про 70 тис. біженців
16:01 20.12.2019
ЗМІ назвали ім’я підозрюваного в стрілянині біля будівлі ФСБ в Москві
13:45 20.12.2019
Росія погодилася виплатити Україні газовий борг у 3 млрд доларів, - Reuters
12:45 20.12.2019
Сирійська армія за підтримки РФ почала новий наступ в Ідлібі
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
20:30 13.12.2019
Парламент Румынии рассматривает вопрос о приобретении дополнительной партии истребителей F-16
Всі новини країни
Турция Турция
16:21 20.12.2019
Ердоган погрожує США заходами у відповідь у разі введення санкцій проти "Турецького потоку"
11:15 19.12.2019
В двух провинциях Турции началась антитеррористическая операция Kıran
19:30 17.12.2019
Голова Пентагону відреагував на погрози Ердогана закрити бази НАТО
18:15 17.12.2019
Турецкая армия получит отечественные дроны с пулеметами
Всі новини країни
Украина Украина
19:01 20.12.2019
Совместный проект «Ростеха» и "правительства" Севастополя выгнали из "СЭЗ"
18:41 20.12.2019
Внешняя торговля оккупированного Севастополя: пациент скорее жив, чем мёртв
18:21 20.12.2019
Госдума РФ решила продавать "крымское" вино на вокзалах
18:01 20.12.2019
Україна розраховує на підтримку Німеччини на своєму шляху до ЄС у 2020 році
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд