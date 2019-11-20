Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що Київ провадить роботу над створенням нових форматів за участю інших країн, щоб змусити РФ виконувати свої зобов'язання в рамках "нормандського формату".

"Наразі ми формуємо порядок денний для того, як донести наше занепокоєння і залучити інших партнерів, але не в "нормандський формат", а в інші паралельні треки, які дадуть змогу тиснути на Росію, щоб вона виконувала свої зобов'язання, підписані в рамках "нормандського формату", - сказав він, виступаючи з трибуни Верховної Ради під час години запитань до уряду в Києві у п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна.