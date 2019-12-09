После психиатрической экспертизы политзаключенных перевели в СИЗО

12:15 20.12.2019   Крым

Адвокат Эдем Семедляев рассказал о своих подзащитных — «психиатрическая экспертиза завершена». Защитник заявил, что после психиатрической экспертизы его подзащитный Ремзи Бекиров был переведен в СИЗО.

Об этом сообщает Крымская солидарность, передает Флот2017.

«Сегодня утром я посетил Крымскую Республиканскую Психиатрическую Больницу №1, чтобы попасть на свидание с гражданским журналистом Ремзи Бекировым. Однако меня не пустили, ссылаясь на то, что его и ещё одного фигуранта их уголовного дела — Рустема Сейтхалилова сегодня этапируют из больницы в СИЗО Симферополя. Психиатрическая «экспертиза» завершена», — заявил адвокат.

Ремзи Бекиров и Рустем Сейтхалилов являются фигурантами второй Симферопольской группы по «делу Хизб ут- Тахрир». В ноябре они были направленны на принудительную психиатрическую экспертизу.



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