Судовладельцев и операторов водного транспорта "призывают в связи с техническими работами" на Керченском мосту воздержаться от выхода судов в акваторию моста через Керченский пролив с 21 по 25 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Российской Федерации, передает Крым Информ.

«В период с 00:00 21 декабря по 23:59 24 декабря не рекомендуется выход судов в акваторию Крымского моста в связи с проведением технологических работ. Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения всех мер безопасности при прохождении акватории моста», – цитирует сообщение минтранса агентство «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в ночь с 24 на 25 декабря по мосту проедет первый пассажирский поезд. Это будет поезд Санкт-Петербург – Севастополь.

Ожидается, что президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия железнодорожной части Керченского моста. Мероприятие пройдет в понедельник 23 декабря.