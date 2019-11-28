Росія, Україна і Єврокомісія досягли принципової угоди щодо транзиту газу.

Про це повідомив віце-президент ЄК Марош Шефчович, передає НВ.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель зазначив, що сторони «добре відпрацювали протокол, який наближає нас до вирішення».

«Ми сьогодні дійсно дуже добре попрацювали, підготували проєкт протоколу, детальний протокол, який у високому ступені готовності, який в даний час вимагає узгодження і сподіваюся, що найближчим часом ми вийдемо на остаточні домовленості», — сказав міністр енергетики РФ Олександр Новак.

Раніше виконавчий директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив, що делегації від України і Росії досягли остаточних домовленостей з газового питання.

Він зазначив, що подальші газові переговори продовжаться в двосторонньому і тристоронньому форматі між суб'єктами господарювання і Єврокомісією.