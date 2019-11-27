Завершено ремонт швартовного шпилю на “Корцю”

11:30 20.12.2019   Украина

На ТОВ “СРЗ” (Азовський судоремонтний завод) завершено ремонт якірного швартовного шпилю на морському буксирі «Корець» (A830) ВМС ЗС України.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела у ВМС ЗС України.

Напередодні він покинув акваторію судноремонтного підприємства у Маріуполі після ремонту для випробувань та продовження виконання завдань за призначенням в акваторії Азовського моря.

В ході середнього ремонту якірного швартовного шпилю Ш-5 зав. №539 з електродвигуном МАП611-4/8/16А було проведено повне розбирання та дефектація самого механізму, а також електродвигуна та його командо-контролера. Після чого проведено заміну підшипників механізму та двигуна.

На самому електродвигуні були перемотані всі обмотки. Нагадаємо, що обмотки 1-ї, 2-ї та 3-ї швидкостей на ньому до ремонту не працювали.

Окрім того були відремонтовані із заміною катушок та реле командо-контролеру.

Після проведення вищезазначених робіт, весь комплект обладнання було встановлено на морський буксир та проведені відповідні швартові випробування.

Судоремонтник надає гарантію на виконані роботи терміном на 14 місяців. За умов нормальних умов експлуатації даного вузла, його міжремонтний період складає 5 років.

Всі роботи було виконано в терміни, нагадаємо, що за договором ремонт якірного швартовного шпилю мав бути завершеним до 31 грудня 2019 року.

Морський буксир «МБ-30» проекту 745 був побудований на Ярославському суднобудівному заводі (заводський № 403) у 1973 р., увійшов до складу Чорноморського флоту.

1 серпня 1997 року «МБ-30» був включений до складу Військово-Морських Сил України, отримав нову назву «Корець» на честь однойменного українського міста Корець (адміністративний центр Корецького району на Рівненщині), з присвоєнням бортового номера «U-830».

Після окупації росіянами Кримського півострову морський буксир був переведений до Одеси.

Короткі технічні характеристики:

Водотоннажність: 1452 тонни
Довжина: 56,5 метри
Ширина: 12,64 метрів
Осадка: 4,47 метри
Швидкість: до 13 вузлів
Екіпаж: 35 осіб
Озброєння: дві спарені турельно-баштова установка «Утьос-М» калібром 12,7 мм

Наприкінці вересня 2018 року морський буксир «Корець», разом з пошуково-рятувальним судном «Донбас» здійснили перехід на Азовське море та з двома вже наявними малими броньованими артилерійськими катерами «Кременчук» та «Лубни» увійшли до тактичної групи надводних сил ВМС ЗС України на Азовському морі. Згодом на базі тактичної групи «Тритон» було сформовано дивізіон надводних сил ВМС ЗС України на Азовському морі.



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