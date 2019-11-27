Санкции действуют – судно «Севастополь» арестовано в Сингапуре
|11:15 20.12.2019
|Крым
Уже не первое российское судно попадает в ситуацию, когда санкции становятся причиной ареста. На этот раз Россия лишилась «Севастополя».
Об этом сообщает Сегодня, передает Флот2017.
В 2018 году «Севастополь» попал под санкции США из-за нарушения запрета на поставки нефтепродуктов Северной Корее.
Когда судно зашло с грузом в Сингапур, получатель отказался принимать груз от судна, на которое наложены санкции. из-за этого вышел простой в порту, у судового агента начали накапливаться долги. Долги были оценены в размере 1,3 млн сингапурских долларов. В итоге 17 декабря сингапурский суд принял решение конфисковать судно «Севастополь» компании «Гудзон».
В таком же положении оказалось другое российское судно – «Партизан», которое застряло в южнокорейском порту Поханг. Судно из-за санкций отказываются обслуживать топливные заправщики.
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