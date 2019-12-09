«Глава» Крыма подписал указ о создании «совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям» при «главе республики».

«Совет» создан для поддержки и сохранения межнационального и межрелигиозного согласия в Крыму, а самое главное – профилактика и противодействие любым проявлениям «экстремизма», передает Флот2017.

Руководить созданной институцией будет Сергей Аксенов, заместитель — Альберт Кангиев и Арина Новосельская. В «совет» вошли руководители национально-культурных обществ Крыма, представители религиозных конфессий, члены региональной Общественной палаты.