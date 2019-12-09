В окупованому Криму за підозрою в тероризмі затримали сімферопольця Дениса Кашука

10:01 20.12.2019   Крым

ФСБ затримала в окупованому Криму жителя Сімферополя Дениса Кашука, якого підозрюють в тероризмі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала журналістка Олена Гусейнова, передає УНН.

"17 грудня мій двоюрідний брат Денис Анатолійович Кашук, який живе в Симферополі, припинив виходити на зв‘язок з рідними та близькими. 19 грудня з‘ясувалося, що він утримується в Кримському ФСБ і підозрюється в тероризмі. В час свого незаконного затримання мого брата катували, психологічно та фізично. Тортурами та погрозами брата примусили відмовитись від адвокатського супроводу і позбавили права на захист", - написала Олена Гусейнова.

Журналістка також зазначила, що судове засідання, на якому мали вирішувати питання обрання запобіжного заходу, було призначене на 16:00, але його перенесли на ранок 20 грудня.

"Сподіваюсь на небайдужість правозахисників та кожного, для кого права і свободи людини є цінністю і святістю", - додала Олена Гусейнова.

Нагадаємо, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушення прав людини в окупованому Криму.

 



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