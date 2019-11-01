На КПВВ «Чонгар» завершили будівництво сервісної зони
|09:01 20.12.2019
|Крым
На КПВВ «Чонгар» на адміністративному кордоні між окупованим Кримом і Херсонською областю завершили будівництво сервісної зони, але об’єкти поки не запущені.
Про це під час відкриття сервісної зони оновленого КПВВ «Каланчак» розповів голова Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв, повідомляє проєкт Радіо Свобода.
«На «Чонгарі» завершили будівництво сервісної зони. Але там не запущені об’єкти, тому що на «Чонгарі» ми плануємо реалізацію хаба – зовсім іншого підходу до надання адміністративних послуг. Зараз працюємо над архітектурою надання послуг в цьому хабі», – зазначив Гусєв.
Пункти перетину на адміністративному кордоні з анексованим Кримом «Каланчак» і «Чонгар» відновили роботу 15 листопада.
Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».
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