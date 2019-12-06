Міністерство оборони України планує в 2020 році реалізувати проект по організації територіальної оборони в одній з областей на півдні країни.

Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Загороднюка, на даний момент Міноборони проводить підготовчі роботи для реалізації проекту.

"У наступному році плануємо реалізувати в одній з областей на півдні України пілотний проект з організації територіальної оборони. Ми воліємо врахувати моделі, які вже працюють. Мова не йде про клонування якоїсь певної моделі, тому що це неможливо в силу різних контекстах, але багато чого ми візьмемо від наших партнерів", - заявив міністр оборони.

У міністерстві зазначили, що територіальна оборона є важливим елементом стримування можливої ескалації російської агресії.

"Її філософія полягає в тому, що кожен громадянин має право, а не обов'язок збройної захисту своєї батьківщини", - повідомив заступник глави Міноборони Олександр Поліщук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відповідальним за територіальну оборону України призначений перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Михайло Коваль.