На півдні України реалізують проект територіальної оборони
|09:30 20.12.2019
|Украина
Міністерство оборони України планує в 2020 році реалізувати проект по організації територіальної оборони в одній з областей на півдні країни.
Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.
За словами Загороднюка, на даний момент Міноборони проводить підготовчі роботи для реалізації проекту.
"У наступному році плануємо реалізувати в одній з областей на півдні України пілотний проект з організації територіальної оборони. Ми воліємо врахувати моделі, які вже працюють. Мова не йде про клонування якоїсь певної моделі, тому що це неможливо в силу різних контекстах, але багато чого ми візьмемо від наших партнерів", - заявив міністр оборони.
У міністерстві зазначили, що територіальна оборона є важливим елементом стримування можливої ескалації російської агресії.
"Її філософія полягає в тому, що кожен громадянин має право, а не обов'язок збройної захисту своєї батьківщини", - повідомив заступник глави Міноборони Олександр Поліщук.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відповідальним за територіальну оборону України призначений перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Михайло Коваль.
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