У Греції вирішили перемістити древньоримську пам'ятку заради метро

11:45 20.12.2019   Греция

Центральна археологічна рада Греції у четвер ухвалила рішення про вилучення ділянки давньоримської дороги у місті Салоніки, щоб звільнити місце для будівництва давно відтермінованої лінії міського метро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Після 19-годинної нічної сесії рада голосами 13 проти 2 вирішила прибрати пам'ятку, а потім заново встановити її, коли центральна станція метро буде збудована. Це рішення викликало обурення деяких експертів.

Критики стверджують, що переміщення артефактів може пошкодити їх. Вони кажуть, що станцію потрібно збудувати довкола давньої дороги. За словами офіційних осіб, такий процес буде більш трудомістким і дорогим.

Знайдена в 2012 році, пам'ятка датується в основному 4 століттям, але також має елементи 6 століття. Вона складаються з дороги довжиною 76 метрів і шириною 7,5 метра та залишків крамниць, обваленої монументальної кам'яної арки, водопровідних труб і каналізації.

Деякі археологи протестували проти вилучення старожитностей вже з 2013 року. Петиція, яка закликає зберегти і не переміщувати артефакти, зібрала понад 12 300 підписів.

Проект метро у Салоніках відтерміновується вже понад десятиріччя. Будівництво почалося в 2006 році і метрополітен спочатку планували завершити в 2012 році.



Ще на цю тему:

11:45 18.12.2019
У Греції знайшли гробниці віком 3,5 тисячі років
16:41 12.08.2019
В Греции археологи обнаружили удивительную находку
12:19 12.08.2019
В Крыму нашли надгробную плиту воина возрастом 19 веков / Фото
14:28 11.07.2019
В Греции нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки
20:41 27.06.2019
В Крыму обнаружили останки крупнейшей птицы Северного полушария
15:00 07.05.2019
На дне Керченского пролива нашли обломки военного катера
17:15 23.10.2018
В Черном море нашли обломки корабля, которому более 2400 лет / Видео
11:26 08.08.2018
В Румынии нашли крепость бронзового века втрое больше Трои
10:18 12.07.2018
Археологи нашли в Греции самую древнюю запись "Одиссеи" Гомера
17:54 25.01.2018
Археологи обнаружили в Греции древний завод, где плавили металл еще 4 тысячи лет назад / Фото
00:39 15.12.2017
Румынский селянин нашел в земле древний золотой браслет
18:16 14.12.2017
Уникальная историческая находка обнаружена в Одессе / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
Всі новини країни
Армения Армения
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
09:00 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие провели ряд учений
08:45 17.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперских пар
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 20.12.2019
У Греції вирішили перемістити древньоримську пам'ятку заради метро
20:45 19.12.2019
Грецька поліція застосувала сльозогінний газ проти мігрантів на острові Самос
16:00 19.12.2019
За последние полгода в Грецию прибыло 45 тысяч нелегальных мигрантов
15:15 18.12.2019
Греція очікує на прибуття 100 тисяч нових мігрантів у 2020 році
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:45 20.12.2019
У Тбілісі важко поранили сина першого президента Грузії
19:15 19.12.2019
Крупнейшим импортным рынком для Грузии по-прежнему остается Турция
15:15 19.12.2019
ЮВО: В Абхазии более 3 тысяч российских военнослужащих приступили к боевым стрельбам
11:45 19.12.2019
Правление МВФ одобрило решение выделить Грузии $41,4 миллиона
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 18.12.2019
Опозиція вимагає від президента Молдови відмовитися від федералізації - заради України
16:45 18.12.2019
ЄСПЛ зобов’язав Молдову виплатити 6 тис. євро мешканці Кишинева через шум у ресторані
13:41 18.12.2019
Під урядом Молдови демонстранти вимагають схвалити Стамбульську конвенцію
18:00 17.12.2019
Молдова хочет продлить контракт с Газпромом на три года
Всі новини країни
Россия Россия
12:45 20.12.2019
Сирійська армія за підтримки РФ почала новий наступ в Ідлібі
09:45 20.12.2019
Стрілянина у Москві: у ФСБ заявляють, що "нейтралізували" злочинця
18:30 19.12.2019
ЮВО: В Ростовской области инженерно-штурмовое подразделение ЮВО уничтожило условного противника
18:15 19.12.2019
В РФ у самолета Ил-76 в полете отказал двигатель
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
20:30 13.12.2019
Парламент Румынии рассматривает вопрос о приобретении дополнительной партии истребителей F-16
Всі новини країни
Турция Турция
11:15 19.12.2019
В двух провинциях Турции началась антитеррористическая операция Kıran
19:30 17.12.2019
Голова Пентагону відреагував на погрози Ердогана закрити бази НАТО
18:15 17.12.2019
Турецкая армия получит отечественные дроны с пулеметами
15:15 17.12.2019
На Кипре сел турецкий военный беспилотник
Всі новини країни
Украина Украина
13:15 20.12.2019
Американский беспилотник подлетал к зенитно-ракетным комплексам в оккупированном Крыму
13:01 20.12.2019
Крим: фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» відправили на примусову психіатричну експертизу – активісти
12:30 20.12.2019
Україна працює над створенням нових форматів, щоб змусити РФ виконувати свої зобов'язання - заступник глави МЗС Бодна
12:15 20.12.2019
После психиатрической экспертизы политзаключенных перевели в СИЗО
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд