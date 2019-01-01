У Тбілісі важко поранили сина першого президента Грузії
|10:45 20.12.2019
|Тбилиси
У Тбілісі холодною зброєю важко поранений син першого президента Грузії Звіада Гамсахурдіа, Цотне Гамсахурдіа.
За деякими даними, він поранений в голову і живіт, по іншим - в область грудей, передає УНН із посиланням на "Грузія.Online".
За даними МВС Грузії, інцидент стався нещодавно. Гамсахурдіа уже доставлений до медичного закладу.
За даними МВС, розпочато слідство за статтею 19-108 Кримінального кодексу Грузії - спроба навмисного вбивства.
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