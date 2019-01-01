У Тбілісі холодною зброєю важко поранений син першого президента Грузії Звіада Гамсахурдіа, Цотне Гамсахурдіа.

За деякими даними, він поранений в голову і живіт, по іншим - в область грудей, передає УНН із посиланням на "Грузія.Online".

За даними МВС Грузії, інцидент стався нещодавно. Гамсахурдіа уже доставлений до медичного закладу.

За даними МВС, розпочато слідство за статтею 19-108 Кримінального кодексу Грузії - спроба навмисного вбивства.