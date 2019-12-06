Рада схвалила закон про приведення військових вищого офіцерського складу до стандартів НАТО

10:15 20.12.2019   Украина

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” щодо військових звань військовослужбовців» (№ 2247).

 Як передає кореспондент  УНІАН, за дане рішення проголосували 267 народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект подано з метою приведення військових вищого офіцерського складу до стандартів провідних європейських країн та НАТО.

Проектом закону пропонується внести зміни до закону “Про військовий обов’язок і військову службу” в частині встановлення нових назв військових звань вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО; а також зміни до Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, Дисциплінарного статуту Збройних сил, Стройового статуту Збройних сил, Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних сил.

Тепер в армії будуть такі звання: полковники, капітани 1-го рангу, генерал-майори, контр-адмірали, генерал-лейтенанти, віце-адмірали, бригадні генерали, командори-адмірали. До Статуту внутрішньої служби внесено зміни в частині переліку військовий звань ЗСУ, зокрема до звань у вищому офіцерському складі додано звання бригадний генерал, генерал (армійське звання) і командор-адмірал (корабельне звання).

 



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