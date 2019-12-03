Стрілянина у Москві: у ФСБ заявляють, що "нейтралізували" злочинця
|09:45 20.12.2019
|Россия
У районі Луб'янки в центрі Москви, біля комплексу будівель ФСБ Росії, нейтралізували чоловіка, який відкрив стрілянину.
Про це повідомили у Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ Росії, передає Укрінформ.
"Злочинець нейтралізований. Особистість злочинця встановлюється", - повідомили журналістам у відомстві.
Як інформує агентство "Москва", внаслідок стрілянини було вбито співробітника ФСО і учасника нападу.
Раніше повідомлялося, що одна людина загинула і одна постраждала у результаті стрілянини поряд з комплексом будівель ФСБ Росії в Москві. За інформацією ЗМІ, троє невідомих влаштували стрілянину на прохідній ФСБ Росії. Двоє з них були вбиті, після чого третій вибіг на вулицю і забарикадувався в одному з сусідніх будинків.
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