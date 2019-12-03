У районі Луб'янки в центрі Москви, біля комплексу будівель ФСБ Росії, нейтралізували чоловіка, який відкрив стрілянину.

Про це повідомили у Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ Росії, передає Укрінформ.

"Злочинець нейтралізований. Особистість злочинця встановлюється", - повідомили журналістам у відомстві.

Як інформує агентство "Москва", внаслідок стрілянини було вбито співробітника ФСО і учасника нападу.

Раніше повідомлялося, що одна людина загинула і одна постраждала у результаті стрілянини поряд з комплексом будівель ФСБ Росії в Москві. За інформацією ЗМІ, троє невідомих влаштували стрілянину на прохідній ФСБ Росії. Двоє з них були вбиті, після чого третій вибіг на вулицю і забарикадувався в одному з сусідніх будинків.