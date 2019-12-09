Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав п'ятьох кримських татар винними у "екстремізмі та тероризмі".

Про це у Facebook повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

"Судилище Північно - Кавказького окружного військового суду визнало винними кримських татар у нібито тероризмі та екстремізмі – вони позбавлені волі сумарно на 68 років", - написала вона.

Так, Теймур Абдуллаєв отримав 17 років позбавлення волі, Рустем Ісмаїлов - 14 років, Узеір Абдуллаєв - 13 років, Еміль Джемаденов і Айдер Саледінов по 12 років позбавлення волі.

"24 грудня 2019 року о 09:30 у Верховному суді РФ пройде судове засідання з розгляду апеляційної скарги на вирок Північно - Кавказького окружного військового суду, яким було засуджено наших співгромадян", - зауважила Денісова.

Вона закликала міжнародну спільноту, дипломатичний корпус, Комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович делегувати представників на зазначене судове засідання, "задля забезпечення дотримання судом гарантованих міжнародними нормами прав і свобод кримських татар".

Денісова зазначила, що З жовтня 2016 року Теймур Абдуллаєв, Рустем Ісмаїлов, Узеір Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов були "безпідставно позбавлені особистої свободи за сфабрикованою кримінальною справою".

Вона додала, що на початку 2018 року "на порушення норм міжнародного права" їх вивезли з території тимчасово окупованого Криму в Ростов-на-Дону, а у червні 2018 року вони були засуджені Північно-Кавказьким окружним військовим судом.