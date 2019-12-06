Безпекова ситуація у Чорноморському регіоні через агресивні дії Росії погіршується й ускладнюється, тому Україна повинна стати лідером у процесі формування поясу безпеки в цьому регіоні спільно з країнами-партнерами.

Про це під час презентації “Програми трансформації Міністерства оборони та Збройних Сил України" заявила заступниця міністра оборони Аліна Фролова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наразі один з наших пріоритетів - це Чорноморський напрямок, тому що Україна зацікавлена, аби постійно зберігалась увага міжнародної спільноти до Чорноморського регіону і, в першу чергу, до окупації Криму, бо ми не знімаємо з порядку денного питання повернення Криму і всіх українських територій. По-друге, треба сказати й про те, що безпекова ситуація у Чорноморському регіоні через агресивні дії Росії погіршується і ускладнюється. Це турбує не лише нас, а і багато наших країн-партнерів. Тому ми бачимо лідируючу роль України у формуванні спільної позиції щодо стратегії забезпечення безпеки саме в цьому регіоні”, — зазначила Фролова.

Вона також наголосила, що агресивні дії РФ завдають збитків вітчизняній економіці, тому Україна повинна цьому протидіяти. “По-перше, у Збройних силах України була затверджена стратегія розвитку спроможностей Військово-морських сил, але ми говоримо про те, що в цілому будемо формувати морську стратегію країни, як морської держави, і стратегію, як відстоюватимемо власні інтереси на морі. По-друге, будемо розвивати наші Військово-морські сили, нарощувати їхні бойові спроможності, розвивати систему оборони та охорони морського узбережжя та нову інфраструктуру базування ВМС, асиметрично реагувати на загрози з моря, а саме — формувати пояс спільної безпеки з нашими партнерами у Чорноморському регіоні”, - повідомила заступниця міністра.

Відповідаючи на питання Укрінформу чи відбулися вже зустрічі з представниками країн Чорноморського регіону, Фролова зазначила: “Окремі зустрічі вже були і попередні домовленості вже є”. Крім того, вона повідомила, що план роботи на 2020 рік по Чорноморському напрямку вже сформований.

Заступниця міністра також запевнила, що тривають перемовини з НАТО щодо збільшення присутності країн Альянсу в Чорноморському регіоні.

“Ми продовжуємо перемовини з країнами НАТО і будемо стимулювати їх до збільшення присутності в регіоні й більш тісної взаємодії в рамках навчань, які проводить Україна, або будь-яка країна Чорноморського регіону. Також будемо постійно розповідати про це на всіх великих міжнародних форумах і включати юридичну протидію Росії, якщо вона порушуватиме норми міжнародного права”, — додала Фролова.