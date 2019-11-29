ФСБ РФ не пустила в Крым гражданина Украины, который ехал на похороны отца
|08:30 20.12.2019
|Крым
ФСБ РФ не пустила в Крым гражданина Украины, который ехал на похороны отца.
Сотрудники погранслужбы ФСБ 19 декабря 2019 года на одном из пунктов пропуска при въезде в Крым вручили украинцу, который ехал в Крым на похороны отца, документ, в котором сказано, что ему до 1 февраля 2054 года запрещено въезжать на территорию РФ, в том числе в оккупированный Россией Крым.
Документ есть в распоряжении Крымская правозащитная группа.
Такие действия представителей оккупационной власти Крыма нарушают Статью 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод - "Свобода передвижения", а также и Статью 8 самой Конвенции - "Право на уважение частной и семейной жизни".
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