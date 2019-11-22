Кабінет міністрів України затвердив напрями реформування сфери корпоративного управління державною власністю.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, пишуть Порти України.

«Перше. Кожна держкомпанія направляється певним міністерством чи органом влади. Ці органи мають право написати індивідуальні політики власності для кожної компанії. Рішення затверджує структуру такої політики: а) пріоритети для компанії, тобто причини, чому така компанія належить державі (наприклад, «Укрзалізниця» може мати на меті забезпечення певної кількості перевезень); б) основні напрями діяльності компанії (що можна і чого не можна робити); в) ключові показники компанії і обов'язковий фінансовий показник (цифри, за якими оцінюють, чи працює компанія успішно)», — написав Милованов у Facebook.

«Друге. Вимоги до модельного статуту компанії, який відповідає стандартам ОЕСР (міжнародні податкові стандарти, розроблені Організацією економічного співробітництва і розвитку). Зокрема, вони підсилюють повноваження наглядових рад (більше політичної незалежності від уряду)», — зазначив міністр.

«Третє. Вимоги до компанії, за якими до неї можна застосовувати такий статут — надавати більше повноважень наглядовій раді. Наприклад, затверджена політика власності, дієздатна наглядова рада, дієздатна система внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту», — додав Милованов.

За його словами, до числа компаній, корпоративне управління якими необхідно привести до вимог ОЕСР, першочергово входять «Нафтогаз України», «Укрзалізниця», «Укроборонпром», «Укренерго», Адміністрація морських портів України, аеропорт «Бориспіль», «Укрпошта», «Енергоатом», «Укргідроенерго», Державна продовольчо-зернова корпорація.

У листопаді 2019 року Міністерство інфраструктури оприлюднило законопроект «Про корпоратизацію Адміністрації морських портів України». Проект спрямований на врегулювання відносин, пов'язаних із питаннями створення і діяльності акціонерного товариства «Адміністрація морських портів України», що забезпечує функціонування морських портів, а також створення умов щодо підвищення ефективності його функціонування для задоволення потреб національної економіки і досягнення мети 7.4 «Українці отримують більше доходів від управління державною власністю в їх інтересах», визначеної Програмою діяльності Кабінету міністрів.