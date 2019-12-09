Приватизация Керченского металлургического завода не состоялась

21:00 19.12.2019   Крым

Министерство имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма признало несостоявшимся аукцион по продаже 100% акций АО «Керченский металлургический завод» (Керчь).

Начальная цена лота составляла 706,275 млн рублей, говорится в материалах сайта torgi.gov.ru, передает издание Вести Крым.

«Комиссия приняла решение о признании процедуры несостоявшейся на основании п. 2 ч. 3 ст. 18 федерального закона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с которым аукцион, в котором принял участие только один участник, признаётся несостоявшимся», — уточняется в протоколе.

Единственную заявку на участие в торгах подало ПАО «Совфрахт» (MOEX: SVFR). Аукцион был запланирован на 20 декабря. Минимущество Крыма продавало 2 801 065 182 обыкновенных акций метзавода номиналом 1 рубль каждая.

«Совфрахт» — головная компания группы «Совфрахт-Совмортранс», контролируется Дмитрием Пуримом и Александром Ивановым. Группа оказывает универсальные транспортно-логистические услуги, специализируется на перевозках нефтеналивных грузов, организует доставки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, осуществляет морские и речные перевозки грузов, фрахтование, услуги по судовому агентированию и страхованию грузов.

«Совфрахт» находится под санкциями США с сентября 2016 года.

Керченский метзавод создан в 2017 году на базе «Керченского металлургического завода им. Войкова» — предприятия, основанного в конце XIX века. В октябре 2019 года метзавод преобразован из государственного унитарного предприятия в акционерное общество.

Завод специализируется на производстве стального и чугунного литья, продукции для верхнего строения пути железных дорог (стрелочных переводов), стальной эмалированной посуды, трафаретной декалькомании, а также пластмассовых и резинотехнических изделий для нужд железнодорожного транспорта.

"Глава Крыма" Сергей Аксенов, выступая в октябре в "парламенте" оккупированного Крыма с докладом о планах правительства на 5 лет, сообщил, что в ближайшие годы метзавод в Керчи планирует модернизацию, обсуждается проект развития предприятия.



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