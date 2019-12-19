Грецька поліція застосувала сльозогінний газ проти мігрантів на острові Самос

20:45 19.12.2019   Греция

Грецька поліція 19 грудня застосувала сльозогінний газ проти мігрантів, які протестували проти свого утримання та умов життя в міграційному таборі на північному егейському острові Самос.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Близько 300 осіб, переважно африканців, протестували під табором у місті Ваті з вимогою дозволити їм покинути острів. Чиновник заявив, що між поліцією та протестувальниками були короткі сутички.

У закладі розміщено до 650 людей, але він працює далеко за межами своїх можливостей, як і більшість таких таборів у Греції.

Консервативний уряд, обраний у липні, зайняв більш жорстку позицію порівняно зі своїм лівим попередником, якого він звинувачує у здійсненні, на його думку, політики "відкритих дверей" щодо прибуттів мігрантів.

Уряд, який також класифікував останніх прибулих як економічних мігрантів, а не біженців, оголосив про плани закрити переповнені табори на Егейських островах та замінити їх обмежувальними центрами утримання, щоб опрацювати нові прибуття.

Влада планує перемістити до 20 000 людей на материк до кінця року і очікує, що нові об'єкти будуть готові до липня 2020 року.

На цей час в таборах на островах чекає понад 41 000 людей - це найбільше число з моменту набуття чинності пакту про біженців між ЄС та Туреччиною в 2016 році.

Греція прогнозує, що наступного року на її острови з Туреччини прибудуть до 100 000 осіб.



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