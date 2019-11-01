На адмінмежі з Кримом відкрили сервісну зону КПВВ "Каланчак"

20:15 19.12.2019   Крым

На Херсонщині на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим урочисто відкрили сервісну зону оновленого КПВВ «Каланчак».

У відкритті взяли участь віцепрем’єр-міністр Дмитро Кулеба та голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє з місця події кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні запускаємо сервісну зону. Тут буде повноцінна автостанція, Центр надання адміністративних послуг, де громадяни зможуть отримувати 37 послуг станом на зараз, надалі цей список буде розширюватися - від оновлення паспорту до реєстрації бізнесу. Буде цивілізований готель невеличкий чи місце відпочинку... Надзвичайно важливо, що будуть створені умови не лише для тих, хто перетинає адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом, але й для тих, хто служить — прикордонників",- зазначив на брифінгу на КПВВ віцепрем’єр-міністр Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що євроінтеграція - це про людей, євроінтеграція - це гідне ставлення до людини, її безпека, створення можливості для реалізації людиною своїх інтересів.

“Тому будуючи такі сервісні центри, ми, насправді, займаємося євроінтеграцією України”, - підкреслив Кулеба.

 "У "Каланчаку" зараз набагато комфортніше, ніж на КПВВ окупантів, адже Україна відкрила це з повагою до людини, її гідності, для забезпечення комфорту. Такі речі, як ця сервісна зона – наочна демонстрація того, як наша держава змінюється і стає європейською. Жителі півострова помічатимуть позитивні зміни на материку – це спростить нам повернення Криму", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що цей пункт пропуску та сервісна зона є тимчасовими, і коли півострів буде деокупований, в їхніх функціях потреби більше не буде.



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На адмінмежі з Кримом відкрили сервісну зону КПВВ "Каланчак"
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