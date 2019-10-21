Арбитражный суд оккупированного Крыма принял к рассмотрению иск госпредприятия «Крымгазсети» о взыскании 55,5 млн рублей с ООО «Титановые инвестиции».

Соответствующее определение суда опубликовано в системе «Электронное правосудие», пишет Крыминформ.

«Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Титановые инвестиции» в лице Армянского филиала, в котором просит суд о взыскании с ответчика денежных средств в размере 55,5 млн руб», – говорится в документе.

Суд определил принять исковое заявление к производству и назначать предварительное судебное заседание.

Согласно данным системы «Электронное правосудие», ранее в этом году в Арбитражный суд окупированного Крыма обратилось госпредприятие «Черноморнефтегаз» с иском о взыскании с ООО «Титановые инвестиции» задолженности в размере 264 млн рублей. Однако 16 декабря этого года судом было принято решение о приостановлении производства по делу до вступления в силу решения по другому судебному спору между этими предприятиями.

Ранее депутат Государственного совета оккупированного Крыма сообщил о невыплате работникам завода «Титан» компенсаций за сверхурочную работу с 2014 года, несмотря на прошедшие проверки инспекции по труду, зафиксировавшие нарушение законодательства.

ООО «Титановые инвестиции» является арендатором имущества крупного предприятия на севере Крыма, производящего диоксид титана. Производство зарегистрировано как филиал компании. Ранее Сергей Аксенов пригрозил национализировать завод, если собственники не выполнят все взятые на себя обязательства. По его словам, предприятие имеет долги за газ и электроэнергию в общей сложности около 1,8 млрд рублей.